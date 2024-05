Manèges, courses, repas et plus : mieux conçus pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Services filtrés et surveillés d'Uber, DoorDash, Instacart et plus, avec ou sans smartphone, 24h/24 et 7j/7. ‍ Des millions de demandes satisfaites pour des centaines de milliers de personnes vivant de manière autonome à leur domicile. Disponible dans les 50 États, au Canada et en Australie.

Site Web : gogograndparent.com

