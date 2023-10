Glowing Bear est une interface Web pour le client IRC WeeChat et s'efforce d'être une interface moderne. Il s'appuie sur WeeChat pour faire tout le gros du travail et fournit ensuite des fonctionnalités intéressantes en plus, comme l'intégration d'images, de vidéos et d'autres contenus. Le meilleur, cependant, est que vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quel appareil Internet moderne, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, et que toutes vos affaires sont là, où que vous soyez. Vous n'avez pas à vous soucier des détails techniques compliqués, et tout ce dont vous avez besoin est d'avoir installé un navigateur ou notre application.

Site Web : glowing-bear.org

