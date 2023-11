Vous étudiez, mais vous ne parvenez toujours pas à parler votre langue cible ? Un enfant de cinq ans a prononcé près d'un million de phrases. C'est cette répétition, et non les manuels ou les exercices de grammaire, qui conduit à un discours naturel. Glossika trie les langues naturelles par structure et difficulté, offrant aux apprenants des compétences en matière de mémoire, de prononciation et de fluidité entre deux langues.

Site Web : ai.glossika.com

