Gliglish est un outil d'apprentissage des langues basé sur l'IA conçu pour vous aider à améliorer vos compétences linguistiques grâce à l'expression orale et à l'interaction actives. Il offre une expérience d'apprentissage immersive en vous permettant de converser avec un professeur d'IA et de jouer un rôle dans des situations réelles. Cette méthode vise à améliorer les compétences d’expression orale et d’écoute et à aider les utilisateurs à parler davantage comme un natif. Gliglish est accessible à tout moment et en tout lieu, ce qui le rend flexible pour une pratique linguistique quotidienne cohérente. L'outil prend en charge plusieurs langues, permettant aux utilisateurs d'apprendre différents dialectes du monde entier. Gliglish intègre une technologie d'IA similaire à ChatGPT et fournit diverses fonctionnalités telles que l'intelligence artificielle intelligente, des suggestions de sujets de conversation, une vitesse de parole réglable et une reconnaissance vocale multilingue. Il fournit également des commentaires sur votre grammaire, des traductions de mots ou de phrases et une analyse de votre prononciation. L'outil propose un modèle par abonnement où les utilisateurs peuvent choisir entre des forfaits mensuels et annuels pour un accès illimité à ses fonctionnalités et un accès prioritaire aux heures de pointe.

Site Web : gliglish.com

