Glider AI Skill Intelligence Platform, lauréate du SIA 2021 pour la technologie RH la plus innovante, fournit des solutions de recrutement comprenant des évaluations virtuelles, des entretiens de codage/vidéo, des robots d'écran et bien plus encore pour élargir le recrutement de talents de qualité pour les entreprises, les sociétés de recrutement et les MSP. Des marques mondiales comme Intuit, PwC, Amazon et Capital One font confiance à Glider pour valider la qualité des candidats et leur adéquation à n'importe quel rôle dans n'importe quel secteur. En moyenne, les clients constatent un taux de placement multiplié par 3, une réduction de 50 % du temps de recrutement et une amélioration de 98 % de la satisfaction des candidats. Pour plus d’informations, visitez Glider AI.

Site Web : glider.ai

