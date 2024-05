Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Réalisez vos tâches informatiques avec le réseau informatique Genuity. Une plateforme SaaS pour gérer l'informatique et acheter des logiciels et des services à des tarifs de gros. Le tout pour moins d'un dollar par jour. Genuity est un guichet unique permettant aux entreprises de gérer l'informatique et d'acheter des logiciels d'entreprise. Les entreprises utilisent Genuity pour suivre tous les ordinateurs portables de l'entreprise, gérer les demandes d'assistance des employés et acheter des logiciels à des prix de gros.

Site Web : gogenuity.com

