Genie AI est un outil d'assistance juridique alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de rédiger, négocier et réviser en toute confiance des documents juridiques commerciaux sans avoir besoin d'un avocat. L'outil est alimenté par GPT-4 et par la plus grande base de données juridique open source au monde. Avec plus de 4 700 modèles gratuits, les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme de modèles juridiques régulièrement mis à jour couvrant divers secteurs allant de la technologie à la fabrication. L'assistant IA de Genie AI offre plusieurs fonctionnalités pour améliorer le processus de rédaction de documents juridiques. Il peut mettre en évidence les risques dans un contrat, expliquer les clauses en termes simples, suggérer des clauses alternatives, apporter des modifications en suivant les modifications, mettre en évidence les définitions inutilisées et résumer les obligations contractuelles. Il offre également des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel avec les équipes et les homologues sur une seule plateforme, l'accès à une bibliothèque de clauses contextuelles et une grande bibliothèque juridique régulièrement mise à jour par des experts juridiques. Cet outil a été reconnu par des publications notables telles que le Financial Times, Forbes et TechCrunch. Il a également collaboré avec des organisations prestigieuses telles que Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First et le département Innovation et Entreprise de l'University College London. Genie AI garantit la confidentialité et la sécurité des données avec la certification ISO27001, le cryptage 256 bits, le contrôle d'accès. et des audits externes réguliers. L'outil propose différents plans tarifaires, dont une option gratuite, ainsi que des options de création de documents assistée par l'IA. Dans l'ensemble, Genie AI est un assistant juridique IA complet qui permet aux utilisateurs de naviguer dans le paysage juridique de manière efficace et rentable.

Site Web : genieai.co

