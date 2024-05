Alternatives - FreshBooks

Asana

asana.com

Asana est une application Web et mobile conçue pour aider les équipes à organiser, suivre et gérer leur travail. Forrester, Inc. rapporte qu'« Asana simplifie la gestion du travail en équipe ». Il est produit par la société du même nom. (Asana, Inc.) Elle a été fondée en 2008 par le cofondateur de ...