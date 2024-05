Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Formilla.com est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de messagerie client destinés aux ventes, au marketing et au support. Avec une combinaison d'outils de chat en direct, de courrier électronique et de messagerie intégrée à l'application dans une seule plate-forme puissante, plus de 12 000 entreprises dans le monde utilisent notre logiciel pour la génération de leads, l'automatisation du marketing et pour améliorer le support client.

Site Web : formilla.com

