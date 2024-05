Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fond est une plateforme SaaS mondiale qui consolide de manière transparente les processus de récompense et de reconnaissance des employés en une seule solution facile à utiliser. Avec Fond, les employés et les managers peuvent se reconnaître, échanger des récompenses, accéder à des remises d'entreprise exclusives et mesurer le succès afin que les services RH passent moins de temps à gérer les programmes et plus de temps à générer des résultats.

Site Web : fond.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fond. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.