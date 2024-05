Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Développement commercial basé sur l'IA pour les organisations scientifiques. FirstIgnite est une société de logiciels d'IA spécialement conçue pour aider les universités à identifier et à se connecter avec les entreprises intéressées par un partenariat dans la recherche. Les utilisateurs saisissent une description de leur recherche et sont mis en relation avec les marchés, les entreprises et les contacts les plus en phase avec un partenariat potentiel.

Site Web : firstignite.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FirstIgnite. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.