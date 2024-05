First Insight propose une plateforme décisionnelle de nouvelle génération qui permet aux concepteurs, aux commerçants, aux chefs de marque, aux acheteurs et aux équipes marketing de répondre aux questions clés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement en engageant les consommateurs avec des enquêtes numériques spécialement conçues pour le secteur de la vente au détail. Les leaders du commerce de détail utilisent la plateforme de test numérique de First Insight (InsightSUITE) pour favoriser la croissance en libérant de la valeur auprès de leurs clients cibles. Notre solution collecte les données vocales des clients et les combine avec l'IA pour faire des objectifs financiers une réalité. Pourquoi First Insight ? Le module d'engagement numérique de First Insight vous permet d'engager des prospects, des consommateurs, des clients et des employés via une expérience utilisateur simple et immersive basée sur un navigateur. Ce logiciel Voice of the Customer recueille des commentaires via des questions d'enquête, des évaluations de sentiments, des évaluations et des commentaires ouverts. Les entreprises peuvent personnaliser l'engagement avec leur propre marque, leurs incitations et leurs liens, le tout au sein d'une seule plateforme intégrée. Éprouvés, prospectifs et efficaces : les algorithmes d'InsightSUITE utilisent des modèles informatiques humains et bayésiens pour minimiser le nombre de réponses nécessaires pour obtenir des résultats statistiquement valides. Cette approche aboutit à des tests plus précis, moins coûteux et plus rapides que les autres méthodes de recherche. Assistance de compte expert : les responsables de compte First Insight sont des experts de la vente au détail. Les membres de notre équipe possèdent les compétences nécessaires pour vous aider à opérationnaliser avec succès la plateforme InsightSUITE et à minimiser le délai de rentabilisation. Couverture/approbations des analystes : répertorié en tant que fournisseur représentatif dans le guide du marché Gartner® 2022 pour les applications d'optimisation des assortiments de vente au détail dans le marchandisage inclus dans l'édition 2021 de Gartner.

Site Web : firstinsight.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à First Insight. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.