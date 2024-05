Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

FinFlx permet aux PME de proposer plus facilement et plus abordablement des régimes de retraite à cotisations définies conformément aux lois du travail locales. Les employeurs peuvent lancer un régime de retraite en quelques heures au lieu de quelques semaines, avec une gestion des dossiers des employés, une administration du régime, une sélection des investissements et des rapports détaillés entièrement numériques. FinFlx est l'avenir des solutions de retraite au travail au Moyen-Orient.

Site Web : finflx.com

