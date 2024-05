Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fetii transporte des groupes et des entreprises ensemble, à la demande. Fetii est une application de covoiturage de groupe qui permet aux consommateurs et aux entreprises de commander à la demande des fourgonnettes de 15 passagers. Les utilisateurs paient à l'aide d'un système d'enregistrement QR qui répartit les paiements de manière transparente entre le groupe au moment de l'embarquement. Les groupes ne sont plus obligés de réserver un véhicule charter des semaines à l'avance, de payer un minimum de 5 heures pour un trajet de 15 minutes et de n'avoir aucune flexibilité de paiement OU de diviser le groupe et d'utiliser plusieurs véhicules... Fetii élimine les frictions liées au transport de groupe. .

Site Web : fetii.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fetii. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.