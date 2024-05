F1000Research est une plateforme de publication de recherche ouverte destinée aux scientifiques, aux universitaires et aux cliniciens, offrant une publication rapide d'articles et d'autres résultats de recherche sans parti pris éditorial. Tous les articles bénéficient d'un examen transparent par les pairs et de conseils éditoriaux pour rendre toutes les données sources librement disponibles. F1000Research publie des articles et d'autres résultats de recherche faisant état de recherches scientifiques fondamentales, universitaires, translationnelles et cliniques dans les domaines des sciences physiques et de la vie, de l'ingénierie, de la médecine, des sciences sociales et des sciences humaines. Toute recherche est adaptée quel que soit le niveau d’intérêt ou de nouveauté perçu ; nous apprécions les résultats confirmatifs et négatifs, ainsi que les études nulles. F1000Research publie différents types de recherche, notamment des essais cliniques, des revues systématiques, des outils logiciels, des articles sur les méthodes et bien d'autres.

Site Web : f1000research.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à F1000 research. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.