EvolveAI est un outil de formation basé sur l'IA qui vise à fournir une expertise abordable à ceux qui poursuivent leurs objectifs de formation. Il intègre une intelligence artificielle sophistiquée avec des entraîneurs de pointe, des athlètes de classe mondiale et les dernières recherches pour produire des plans d'entraînement personnalisés. L’une des principales facettes de sa fonctionnalité est la périodisation classique des blocs qui utilise un entraînement de faible intensité/volume élevé. EvolveAI offre aux athlètes la flexibilité de sélectionner une variété de styles et de combinaisons de haut niveau pour différentes routines telles que le squat, le banc ou le soulevé de terre. Ces sélections déterminent ensuite le volume de l'entraînement. Le système d'IA d'EvolveAI adapte l'entraînement en fonction de l'analyse de l'entraînement, avec un algorithme d'entraînement conçu pour optimiser chaque levée à travers un macro-cycle. Il garantit non seulement la séquence correcte des exercices, mais il est également équipé de vidéos spécifiques et d'indices de coaching pour une forme et une technique appropriées. Cet outil est conçu pour offrir une solution rentable et personnalisée, éliminant le besoin d’une rencontre individuelle avec un coach. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des entraînements optimisés pour leurs objectifs, et grâce à une utilisation cohérente et à des enregistrements réguliers, ils peuvent travailler efficacement pour atteindre leurs objectifs de remise en forme.

Site Web : evolveai.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à EvolveAI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.