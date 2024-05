ERPGulf - ERP sur mesure pour le Golfe, hébergement régional. ERPGulf est un système ERP et CRM, spécialement conçu pour les pays du Golfe. (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Oman, Koweït et Qatar) Il suit toutes les lois, réglementations et procédures de ces pays, notamment les règles sur l'emploi des immigrants, le système de protection des salaires, les règles sur les visas, la situation familiale, les règles de naturalisation, la TVA du CCG, etc. ERPGulf est l'un des systèmes leaders de la région avec des centaines d'installations. Nous proposons également des formations et des certifications aux comptables et auditeurs de la région. ECA (ERPGulf Certified Accountant) améliore les perspectives de carrière des professionnels de la région. La plupart des entreprises, abonnées à d'autres systèmes EPR et CRM mis en œuvre, sont confrontées à des difficultés dans les domaines du droit du travail, du système de protection des salaires, des règles sur les visas, etc. dans la région. ERPGulf envisage déjà et met régulièrement à jour les changements de réglementation et la mise à jour du système. De plus, ERPGulf est le seul système ERP hébergé dans les centres de données régionaux. Il existe des règles dans certains pays qui limitent l'hébergement des données financières à l'extérieur. En outre, l'hébergement régional rend la connectivité du système plus rapide et plus stable. ERPIntégré à la plupart des passerelles financières de la région comme Q-Pay et Speedcash. Nous travaillons également avec des sociétés de livraison comme Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu pour intégrer leur système et ERPGulf. 3CX, le logiciel de centre d'appels populaire dans la région, s'intègre nativement à ERPGulf pour la gestion de la relation client. ERPGulf fournit une API permettant à toute application ou système tiers d'extraire ou de transmettre des données de sa base de données en toute sécurité.

