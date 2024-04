Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

envivo est un accélérateur de ventes numérique qui permet aux entreprises de personnaliser facilement les offres aux prospects et aux clients, créant ainsi un environnement engageant entre l'acheteur et le vendeur. envivo vous aide à saisir les opportunités du prospect à la transaction, avec tout au même endroit, tout en s'intégrant de manière transparente à votre CRM existant. Obtenez des informations que vous n'aviez jamais eues auparavant sur comment et quand votre contenu de vente est consommé ! Vous pouvez même intégrer votre technologie de signature numérique préférée pour faire signer des documents et ajouter une solution de planification pour permettre aux prospects de planifier facilement une démo ou une réunion. envivo. du prospect à la transaction. engageant. efficace. élégant.

Site Web : envivo.io

