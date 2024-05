Engageware est le seul fournisseur complet de solutions d'engagement client, permettant aux entreprises et aux organisations de répondre aux besoins de leurs clients dès la première interaction. La plateforme d'engagement client de bout en bout d'Engageware s'appuie sur une IA conversationnelle et générative pour automatiser les réponses aux questions courantes, fournir un accès instantané aux bases de connaissances et donner aux organisations une vue globale du parcours client. Avec l'acquisition d'Aivo, plus de 700 organisations des secteurs de la banque, des services financiers, de la vente au détail, de la santé et de l'éducation s'appuient sur les solutions d'Engageware pour stimuler la croissance avec une augmentation des ventes et des conversions, améliorer l'expérience client multicanal, automatiser le service client et réduire charge de travail du centre d'appels. La plateforme d'Engageware permet des transferts de canaux synchrones et des données et analyses robustes pour éclairer les décisions commerciales stratégiques qui stimulent la croissance, l'efficacité et des relations clients plus solides. Engageware est une société de portefeuille de Clearhaven Partners.

Site Web : engageware.com

