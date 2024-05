Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Enable aide les fabricants, les distributeurs et les détaillants à transformer les remises en un moteur de croissance stratégique. Notre plateforme complète de gestion des remises vous permet de gérer efficacement chaque type de transaction tout en suivant, analysant et optimisant l'ensemble du processus de gestion des remises. Grâce aux fonctionnalités collaboratives, vous pouvez créer, négocier et exécuter des accords ensemble en toute transparence, puis suivre les progrès en temps réel dans un emplacement fiable pour promouvoir un meilleur alignement. Vous conservez un contrôle total en partageant les données que vous souhaitez partager, tant en interne qu'en externe, tout en configurant les flux de travail, les processus d'approbation et les pistes d'audit pour maintenir la transparence et la conformité.

Site Web : enable.com

