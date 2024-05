EDICOM, leader international de l'EDI et de la FACTURATION ÉLECTRONIQUE, conçoit des plateformes de transmission et d'intégration de données entre entreprises, toujours en suivant des critères stricts de professionnalisme, de transparence et d'efficacité. EDICOM a la capacité de préserver les conditions juridiques des documents et fichiers archivés avec des assurances d'authenticité et d'intégrité dans le temps. EDICOM est la première entreprise certifiée par le ministère de l'Énergie, du Tourisme et de l'Agenda numérique à proposer un service d'archivage électronique à long terme sous la certification eIDAS pour l'ensemble de l'Union européenne. EDICOM commercialise et fournit des services en mode ASP-SaaS (Application Service Provider), modèle qui permet aux entreprises d'externaliser les ressources technologiques et humaines complexes et coûteuses nécessaires au déploiement et à la gestion d'une solution EDI. Ce modèle commercial est rendu possible par la plateforme EDICOM B2B Cloud, une infrastructure technologique puissante dotée de ses propres logiciels développés, d'un matériel mis à niveau en permanence et de systèmes de communication et de services de gestion personnalisés.

Site Web : edicomgroup.com

