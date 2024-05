ECOMMPAY est un prestataire leader de services de paiement et un acquéreur direct de cartes bancaires. Nous créons des technologies sur mesure basées sur les données pour permettre aux clients du commerce électronique d'effectuer des paiements en ligne dans le monde entier. ECOMMPAY assure le mouvement de l'argent en un clic ; notre passerelle de paiement facilite un processus de paiement omnicanal, combinant des capacités d'acquisition, plus de 100 méthodes de paiement, des paiements de masse et l'innovation technologique au sein d'une intégration unique et transparente. Nos clients bénéficient de coûts opérationnels réduits, de délais de mise sur le marché réduits en cas d'expansion de leur activité et de la synergie entre conversion et sécurité. ECOMMPAY dispose de 4 bureaux dans le monde, employant plus de 700 personnes. Les sociétés du groupe ECOMMPAY proposent des services de paiement et d'acquisition directe à l'échelle internationale sous les licences de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA) – ECOMMPAY LIMITED et de la Banque centrale de Chypre – ECOMMBX LIMITED.

Site Web : ecommpay.com

