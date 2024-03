Echo AI (anciennement connu sous le nom de Pathlight) transforme la façon dont les organisations interagissent avec leurs clients grâce à sa plateforme révolutionnaire de Conversation Intelligence. Tirant parti de l'IA générative avancée, Echo AI traite de manière autonome des millions d'interactions clients, permettant aux entreprises d'agir sur la base de renseignements et d'informations en temps réel. Cela permet non seulement aux équipes en contact avec les clients, mais aussi aux organisations entières, de comprendre et d'agir en fonction de chaque interaction client. Les meilleures entreprises sont les plus centrées sur le client. Cela a toujours été vrai. La principale raison pour laquelle les startups peuvent être si disruptives est qu’elles sont plus proches du client et peuvent réagir plus rapidement à l’évolution de leurs besoins. Cependant, un paradoxe apparaît à mesure qu’une entreprise se développe. Plus il acquiert de clients, plus il devient difficile de véritablement écouter chacun. Moins une entreprise écoute, plus elle hésite. Bientôt, un concurrent plus récent et plus centré sur le client prend sa place. Vos clients vous disent chaque jour ce qu’ils veulent. C'est juste là, devant vous : dans les appels et les chats, dans les enquêtes et les avis. Les réponses à chaque question à un million de dollars que vous vous posez se cachent à la vue de tous. Jusqu’à présent, ces réponses étaient impossibles à trouver. Après tout, aucune personne ni équipe ne peut physiquement analyser chaque interaction client. L’avènement de l’IA générative a changé tout cela. Nous avons construit Echo AI parce que nous avons constaté que la technologie existait enfin pour résoudre ce problème. Notre mission est de vous permettre d'être infiniment centré sur le client, que vous ayez 10 ou 10 millions de clients. Nous avons construit Echo AI à partir de zéro pour exploiter la puissance de l'IA afin que vous puissiez écouter, apprendre et réagir à chaque client avec autant d'attention qu'au début. Comme l’informatique personnelle, il s’agit d’un type d’amplification humaine qui ne peut s’accompagner que d’une avancée technologique, et c’est une capacité désormais à notre portée. En tant que fondateur de startup, vous pouvez parler à chaque client. Echo AI permet aux dirigeants du Fortune 500 de faire de même. Imaginez que vous prenez chaque décision en étant sûr que vous savez ce que veulent des millions de clients.

