Solution de paie simple pour l'Afrique. Eazipay est une solution simple et tout compris permettant aux particuliers et aux entreprises de gérer le personnel, de payer les salaires, les factures et les taxes pertinentes en même temps.

Site Web : myeazipay.com

