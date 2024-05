Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Easynote est un logiciel de travail et de collaboration où n'importe qui et n'importe où peut gérer son travail quotidien. C'est simple et très évolutif pour n'importe quelle industrie ou entreprise grâce à son système de grille unique. Peu importe si vous avez besoin de travailler de manière agile, en chronologie ou en grille, Easynote est le bon choix pour vous. Il est donc temps de dire au revoir à Monday.com, Asana, Clickup, Trello, TeamGantt et bien d'autres. Utilisez plus de 50 modèles prédéfinis pour démarrer en quelques secondes. Gérez des petits projets ou des projets de grande entreprise avec votre équipe ! Utilisez notre tableau de bord unique pour avoir un aperçu de tous vos projets en même temps, en un seul endroit. Easynote propose un essai de 7 jours sans carte de crédit requise.

Site Web : easynote.com

