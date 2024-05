Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dots est une API conviviale pour les développeurs qui permet aux entreprises de payer leurs sous-traitants en quelques lignes de code seulement. Qu'il s'agisse de travailleurs de chantier comme les chauffeurs Uber, de vendeurs sur des marchés comme Etsy ou simplement de votre bricoleur local, Dots élimine complètement la complexité des paiements. Nous gérons l'ensemble du processus : collecte d'informations (KYC), paiements via n'importe quel rail (ACH, Venmo, CashApp, Zelle, international et bien d'autres à venir), et même le dépôt de formulaires fiscaux ! Dots permet aux développeurs d'obtenir des paiements en quelques heures seulement, plutôt que sur les nombreux mois que cela prendrait normalement.

Site Web : dots.dev

