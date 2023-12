Djaboo est un excellent gestionnaire de relation client intelligent qui améliore la productivité de votre entreprise. Vous pouvez gérer vos projets, vos clients, votre équipe freelance, vos paiements et générer automatiquement vos contrats et factures facilement en un seul endroit. Djaboo vous donne un accès simple et rapide aux fonctions dont vous avez besoin pour développer votre activité. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise de manière efficace et sereine. À ton tour ! Fonctionnalités essentielles pour votre productivité Rapports automatiques des feuilles de temps et des revenus/dépenses. Le calcul automatique de vos charges. La gestion du passage aux différents niveaux de votre TVA. Gestion des devis en temps réel. Les contrats de pipelines de ventes sont générés automatiquement à partir des informations client. Fonctionnalités essentielles pour la gestion de projet Gérer vos tâches simples et complexes avec la définition de rappels. Un chat intégré vous permettant de discuter des projets avec vos collaborateurs impliqués. Planification des tâches et des activités via des calendriers, des chronologies, des suivis de temps et des diagrammes de Gantt, Kanban ou des listes. La gestion des documents, des tableurs ainsi que des bases de connaissances afin de les partager avec vos collaborateurs. Fonctionnalités essentielles pour la gestion des clients Ajout de clients ou importation groupée de vos clients existants. Gestion des équipes en précisant leurs rôles et accès à l'application et également une vue sur les congés, présences et activités de chacun. La boutique vous permettant de proposer des packages de services prédéfinis. Facturation automatique réalisée par notre éditeur intuitif. Personnalisation complète de votre application Possibilité de choisir la vue : vue liste, vue tableau, vue calendrier et bien plus encore. Ajoutez votre logo, personnalisez les couleurs et ajoutez les arrière-plans souhaités. Personnalisez votre espace de travail numérique, vous pourrez : Choisir les différentes fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Changez les couleurs pour rendre les tâches plus identifiables. Utilisez différents statuts pour catégoriser les tâches et gagner en efficacité.

