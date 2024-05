Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Hébergements ADA axés sur la technologie et centrés sur l'humain. Standardisez et automatisez vos décisions d’aménagement du lieu de travail. Améliorez la conformité ADA et augmentez la satisfaction des employés avec Disclo. Disclo est le premier logiciel permettant aux employeurs de collecter, vérifier et gérer les informations relatives à la santé et les demandes d'adaptation des employés (conforme HIPAA et SOC2, bien sûr).

Site Web : disclo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Disclo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.