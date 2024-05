Digital Marketer

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

DigitalMarketer propose des formations et des outils aux professionnels du marketing modernes. La plateforme propose des cours, des certifications et des ressources pour aider les spécialistes du marketing à améliorer leurs compétences dans des domaines tels que les médias sociaux, le marketing par e-mail et le marketing de contenu. DigitalMarketer met l'accent sur les stratégies pratiques et éprouvées plutôt que sur les concepts théoriques, visant à améliorer la croissance de l'entreprise et l'efficacité du marketing.

Site Web : digitalmarketer.com

