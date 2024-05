Desk360 est une plateforme de support client omnicanal, permettant aux entreprises de toutes tailles d'avoir une vue à 360 degrés de leurs clients et d'utiliser une boîte de réception de nouvelle génération pour leurs applications mobiles et leurs sites Web. Il vous permet de communiquer avec vos clients sur n'importe quel canal (e-mail, chat en direct, réseaux sociaux, WhatsApp et même une boîte de message dans leurs applications mobiles), tout en unifiant tous les messages sur un seul écran pour vos représentants clients. Avec Desk360, vous pouvez créer une boîte de réception permettant à vos utilisateurs de vous contacter selon leurs propres conditions. Desk360 propose des intégrations avec l'App Store, Google Play Store et Huawei AppGallery, afin que vous puissiez regrouper tous les avis de magasin sur une seule page et répondre à vos clients sans basculer entre vos comptes de magasin. La gestion de vos comptes de réseaux sociaux avec Desk360 est un jeu d'enfant. Vous pouvez afficher et répondre à tous les messages clients provenant de Facebook, Instagram et Twitter sur un seul écran, ce qui fait gagner énormément de temps à vos représentants. Utilisez-vous différentes adresses e-mail pour fournir une assistance à vos clients ? Pas de soucis, car vous pouvez unifier toutes vos adresses email sur un seul écran. De plus, vous pouvez créer des pages de FAQ et de contact personnalisées sur votre site Web pour offrir à vos clients une assistance globale de la part de votre marque. Découvrez Desk360 aujourd'hui et commencez à communiquer avec vos clients avec des messages Desk360 prédéfinis préparés par des traducteurs professionnels dans 40 langues ! Gérez vos messages clients provenant de ces 11 canaux sur une seule page et obtenez des rapports détaillés sur les produits et les utilisateurs. Choisissez qui sera responsable de quel projet en affectant des agents spéciaux à chaque produit, et encouragez la coopération entre les équipes pour augmenter leurs performances !

Site Web : desk360.com

