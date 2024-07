Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Un lieu où les designers peuvent trouver l'inspiration, les ressources et les réflexions qui seront utiles à leur travail quotidien. Il est maintenu par Mirko Humbert, graphiste et web designer suisse. Les principaux sujets abordés sont la conception graphique, la publicité, la photographie, la typographie, la conception Web et le design d'intérieur.

Site Web : designer-daily.com

