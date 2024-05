Pour les équipes de technologie distribuée et de R&D, il est difficile de mettre tous les ingénieurs, équipes produit et parties prenantes commerciales sur la même longueur d’onde. Pour résoudre ce problème, DemoHop propose des événements de présentation en ligne qui rassemblent les employés et leurs idées en quelques heures. Nous avons de grandes entreprises qui utilisent DemoHop pour rassembler leurs collaborateurs et renforcer la collaboration. La réalité est que les outils de réunion quotidiens comme Teams ou Zoom ne sont pas très efficaces pour aider les gens à se rencontrer, à identifier des experts ou à diffuser des idées. DemoHop permet aux plus grandes équipes technologiques du monde de 1) maximiser le retour sur investissement des investissements technologiques, 2) diffuser les innovations et les meilleures pratiques, et 3) dynamiser les employés. Pour ce faire, la magie de DemoHop réside dans le format « choisissez votre propre aventure » qui permet aux participants de consacrer du temps aux sujets les plus importants pour eux. Cela crée une collaboration très engageante avec les participants, donnant à DemoHop un niveau élevé de 80 NPS ! Les événements DemoHop sont faciles à configurer, évolutifs pour des centaines ou des milliers d'employés et sont conçus pour l'entreprise avec toutes les fonctionnalités de sécurité et de reporting attendues. Mieux encore, DemoHop n’est pas seulement une affaire d’un quart, mais il devient un élément essentiel de la culture de l’équipe technologique et une ressource précieuse pour tout le monde tout au long de l’année.

Site Web : demohop.com

