Le portail ATS et emploi n°1 en Indonésie pour mettre en relation les meilleurs talents et entreprises. Dealls propose une sélection organisée d'offres d'emploi pour les personnes présélectionnées et organisées par notre équipe. En s'associant à nous, plus de 500 entreprises ont économisé du temps et de l'argent en ne recevant que les meilleurs candidats éligibles. Les demandeurs d'emploi adorent Dealls car ils peuvent postuler auprès de plusieurs grandes entreprises en un seul clic et recevoir des réponses 21 fois plus rapidement qu'avec d'autres plateformes.

Site Web : dealls.com

