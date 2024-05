Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Services bancaires construits avec des primitives en chaîne pour les fondateurs et les équipes Web3. Les Stablecoins ont permis un nouveau paradigme d'entreprises et d'employés du monde entier qui ont levé des capitaux en USDC et paient également leurs employés du monde entier en USDC. Pour ces entreprises et professionnels, la pile financière pour la gestion des dépenses, les paiements et la comptabilité présente de nouveaux défis et Cypher est en train de les résoudre.

Site Web : cypherhq.io

