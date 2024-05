Chez Cybersource, nous connaissons les paiements. Nous avons contribué au lancement de la révolution du commerce électronique en 1994 et nous n’avons jamais regretté notre décision depuis. Grâce à une portée mondiale, des capacités modernes et des connaissances commerciales, nous créons des solutions commerciales flexibles et créatives pour la vie quotidienne : des expériences qui ravissent vos clients et stimulent la croissance à l'échelle mondiale. Le tout grâce à la facilité et à la simplicité d’une seule plateforme numérique pour gérer tous vos types de paiements, vos stratégies de fraude et bien plus encore. Sachant que nous faisons partie de Visa et de ses normes axées sur la sécurité, vous pouvez être sûr que votre entreprise est bien prise en charge, où qu'elle aille.

Site Web : cybersource.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Cybersource. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.