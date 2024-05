CryptoCompare est une autorité centrale fournissant des informations claires et concises, offrant une étendue, une portée et une profondeur de données inégalées, comblant ainsi le fossé entre les actifs cryptographiques et les marchés financiers traditionnels. Fondé en 2014, CryptoCompare est un fournisseur mondial de données sur le marché des crypto-monnaies, permettant aux investisseurs institutionnels et particuliers d'accéder à des données de marché et de prix fiables, de haute qualité et en temps réel sur plus de 5 300 pièces et plus de 240 000 paires de devises. En regroupant et en analysant les données de ticks provenant d'échanges mondialement reconnus et en intégrant de manière transparente différents ensembles de données dans le prix des crypto-monnaies, CryptoCompare fournit un aperçu complet et holistique du marché. À un niveau granulaire, nous produisons : des données commerciales sur les cryptomonnaies, des données sur les carnets de commandes, des données blockchain et historiques, des données sociales, des rapports et une suite d'indices de cryptomonnaies.

