Optimisez votre flux produits, optimisez vos dépenses. Générez plus de trafic vers votre boutique en ligne et augmentez votre taux de conversion en optimisant les données de votre flux de produits en fonction des besoins de différents canaux tels que les annonces de listes de produits, les sites Web de comparaison de prix ou les réseaux d'affiliation. - Importez vos données produits depuis diverses sources dont Shopify, Woocommerce, XML, CSV etc. - Enrichissez vos données en ajoutant Google Analytics, Google Sheet ou tout autre fichier pour augmenter l'efficacité de vos fiches produits. Par exemple, vous pouvez exclure automatiquement les produits qui ont un trafic élevé et une conversion nulle, hors saison, un stock faible et une faible disponibilité de variantes, ce qui augmentera votre ROAS. - Créez des flux de produits XML ou utilisez l'option API pour publier votre liste de produits sur différents canaux, y compris, mais sans s'y limiter, Google, Facebook et Criteo. - Utilisez les règles IF-THEN pour modifier vos données produit afin de répondre aux besoins des chaînes afin que vous puissiez promouvoir tous vos produits et utiliser pleinement les algorithmes des chaînes. Il n'y a aucune limite quant à la manière dont vous pouvez modifier vos données avec nos règles IF-THEN. - Recevez des notifications instantanées et créez des règles de sécurité pour rendre votre flux de données sans erreur afin que vous puissiez économiser un budget de marketing numérique et du temps opérationnel complètement gaspillés. - Utilisez notre interface utilisateur simple perfectionnée par les commentaires de nos membres - tout en un seul endroit. Devenez membre de notre plateforme de marketing numérique et accédez à nos produits, à nos idées de recommandations basées sur notre savoir-faire concernant les flux de produits et les publicités, ainsi qu'à un excellent support client.

Site Web : crwizard.com

