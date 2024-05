Crisp connecte et analyse les données de vente au détail tout au long de la chaîne d'approvisionnement, offrant ainsi aux marques de produits de grande consommation des informations exploitables en temps réel pour maintenir les rayons approvisionnés, réduire les déchets et augmenter la rentabilité. La plateforme de données ouvertes de Crisp connecte les fournisseurs aux données de plus de 40 détaillants et distributeurs, fournissant ainsi des informations sur les ventes et la chaîne d'approvisionnement exactement quand et où ils en ont besoin. Crisp canalise les ensembles de données harmonisés – jusqu'au niveau du magasin et du produit – dans des tableaux de bord natifs avec Excel, des outils de BI et des plates-formes basées sur le cloud.

Site Web : gocrisp.com

