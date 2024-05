Creative Virtual est un leader de l'IA conversationnelle reconnu dans l'industrie pour ses près de deux décennies d'expérience et son expertise inégalée. Nos solutions innovantes d'agent virtuel, de chatbot et de chat en direct V-Person™ rassemblent les humains et l'IA pour offrir une assistance numérique transparente, personnalisée et évolutive aux clients et aux employés. Les plus grandes organisations mondiales s'appuient sur notre technologie primée et nos conseils d'experts pour améliorer leur expérience d'assistance, réduire les coûts, augmenter les ventes et fidéliser leur marque. Notre équipe mondiale et notre vaste réseau de partenaires s'installent dans le monde entier dans plus de 37 langues, offrant à la fois une collaboration localisée et des informations internationales. Creative Virtual a son siège au Royaume-Uni et opère aux États-Unis, en Australie, en Inde, à Singapour et à Hong Kong.

