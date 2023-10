Craigslist (stylisé comme Craigslist) est un site Web américain de petites annonces avec des sections consacrées aux emplois, au logement, à la vente, aux articles recherchés, aux services, au service communautaire, aux concerts, aux curriculum vitae et aux forums de discussion. Craig Newmark a lancé le service en 1995 en tant que liste de distribution par courrier électronique à des amis, présentant des événements locaux dans la région de la baie de San Francisco. Il est devenu un service Web en 1996 et s'est étendu à d'autres catégories de petites annonces. Il a commencé à s'étendre à d'autres villes américaines et canadiennes en 2000 et couvre désormais 70 pays. En mars 2008, l'espagnol, le français, l'italien, l'allemand et le portugais sont devenus les premières langues non anglaises prises en charge par Craigslist. Au 9 août 2012, plus de 700 villes et régions dans 70 pays disposaient de sites Craigslist. Certains sites Craigslist couvrent de vastes régions au lieu de zones métropolitaines individuelles. Par exemple, les États américains du Delaware et du Wyoming, le versant ouest du Colorado, le California Gold Country et la péninsule supérieure du Michigan font partie des endroits disposant de leurs propres sites Craigslist. Les sites Craigslist de certaines grandes villes, comme Los Angeles, incluent également la possibilité pour l'utilisateur de se concentrer sur une zone spécifique d'une ville (comme le centre de Los Angeles).

Site Web : craigslist.org

