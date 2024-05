Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Les données d’assurance peuvent être une bête. Apprivoisons-le ensemble. Nous sommes le moyen le plus simple d'intégrer les données d'assurance de vos utilisateurs sans qu'ils quittent votre propre application Web. Interagir avec une assurance auprès d'une variété de transporteurs devrait être une tâche lourde et indifférenciée - un élément d'infrastructure comme Stripe, Twilio ou AWS qui « fonctionne simplement » en arrière-plan pendant que votre entreprise se concentre sur ce qui la différencie. Nous fournissons des éléments de base programmatiques pour faire de cela une réalité, en mettant une API et des outils indépendants des opérateurs au-dessus de l'assurance, en commençant par l'accès aux politiques (pensez à Plaid, mais pour votre compagnie d'assurance) et la surveillance.

Site Web : covie.com

