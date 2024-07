Le Council on Foreign Relations (CFR) est une organisation indépendante et non partisane, un groupe de réflexion et un éditeur qui se consacre à être une ressource pour ses membres, les représentants du gouvernement, les dirigeants d'entreprise, les journalistes, les éducateurs et les étudiants, les dirigeants civiques et religieux et d'autres personnes intéressées. citoyens afin de les aider à mieux comprendre le monde et les choix de politique étrangère auxquels sont confrontés les États-Unis et d’autres pays. Fondé en 1921, le CFR ne prend aucune position institutionnelle sur les questions politiques.

Site Web : cfr.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Council on Foreign Relations. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.