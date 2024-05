Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Cotera est une plateforme d'analyse prescriptive qui vous aide à découvrir comment le comportement des clients prédit la croissance et la fidélisation. Contrairement aux outils d'analyse traditionnels, il présente automatiquement les informations les plus intéressantes et vous permet d'agir en conséquence, économisant ainsi des heures d'analyse et d'incertitude.

Site Web : cotera.co

