CordStudio est un détaillant en ligne qui propose des vêtements imprimés d'inspiration vintage, de la maroquinerie haut de gamme et des accessoires. Quelques points clés de l'entreprise : CordStudio a été fondée en 2024 et a son siège en Inde. Ils proposent une large gamme de produits pour femmes et hommes, notamment des robes, des hauts, des bas, des ensembles, des combinaisons, des sacs, des portefeuilles et des ceintures. Les vêtements et accessoires sont conçus en interne et présentent un mélange d'imprimés d'inspiration vintage et de silhouettes contemporaines. CordStudio possède plusieurs points de vente physiques à travers l'Inde, notamment à Gurgaon, Hyderabad, Mumbai et New Delhi. Ils proposent une expédition dans le monde entier et disposent d'un code de réduction de 10 % pour les nouveaux clients. CordStudio semble être une marque de mode axée sur la fourniture de vêtements et d'accessoires élégants et de haute qualité avec une esthétique vintage. Leur présence au détail en ligne et physique leur permet d'atteindre des clients dans le monde entier.

Site Web : cordstudio.com

