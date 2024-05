Cord est une boîte à outils permettant d'ajouter de riches fonctionnalités de collaboration telles que le chat, les commentaires et les notifications aux produits et applications numériques. Il est conçu pour aider les développeurs, les concepteurs et les équipes produit à intégrer rapidement et facilement de puissantes fonctionnalités de collaboration dans leurs logiciels. Points clés à propos de Cord : * SDK complet pour la collaboration : Cord fournit un kit de développement logiciel (SDK) complet avec des composants d'interface utilisateur, des API et des intégrations prédéfinis pour ajouter des fonctionnalités de collaboration telles que le chat, les indicateurs de présence, les commentaires en fil de discussion et les notifications en temps réel. * Personnalisable et flexible : les composants de l'interface utilisateur de Cord peuvent être largement personnalisés à l'aide de CSS pour correspondre à l'apparence de l'application hôte. Les API permettent également de créer des expériences de collaboration hautement personnalisées. * Expérience utilisateur native : Cord vise à fournir une expérience de collaboration native et transparente au sein de l'application hôte, plutôt qu'une solution externe ou intégrée. * Sécurisé et évolutif : l'infrastructure de Cord est conçue dans un souci de sécurité et d'évolutivité, avec des fonctionnalités telles que la certification SOC 2 pour répondre aux exigences de l'entreprise. * Cas d'utilisation dans tous les secteurs : Cord peut être appliqué à un large éventail de cas d'utilisation, de l'ajout de commentaires aux outils de business intelligence au remplacement du chat du support client, en passant par l'intégration d'assistants IA dans les éditeurs de documents. * Implémentation rapide : Cord est conçu pour que les fonctionnalités de collaboration soient opérationnelles rapidement, avec des applications de démonstration open source et un guide de « démarrage rapide » pour aider les développeurs à démarrer en quelques minutes. Cord vise à être une boîte à outils complète qui permet aux équipes produit de créer rapidement des expériences de collaboration personnalisées et de haute qualité dans leurs applications.

Site Web : cord.com

