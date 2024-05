Copia connecte les organisations à but non lucratif avec les dons d'entreprises locales. Nous gaspillons 3 fois plus de nourriture qu’il n’y a de bouches affamées à nourrir. Ce n’est pas le manque de nourriture qui est en cause, mais plutôt une distribution inefficace de cette nourriture. La faim n’est pas un problème de pénurie ; c'est un problème de logistique. Pour la toute première fois, nous pouvons donner efficacement des aliments préparés et hautement périssables à ceux qui en ont besoin, au moment où nous en avons le plus besoin. Copia est une entreprise à but lucratif qui a développé une technologie permettant aux entreprises (par exemple, des sociétés de gestion alimentaire comme Compass Group, des cafétérias d'entreprise, des universités, des hôpitaux, des épiciers, des traiteurs, etc.) de demander facilement le ramassage de leurs surplus de nourriture, de les faire correspondre, et livrés en toute sécurité aux organisations à but non lucratif dans le besoin. Avec Copia, les entreprises partenaires peuvent accéder en toute transparence à d'importantes économies d'impôts, réduire considérablement le gaspillage alimentaire grâce à des données et des analyses sur les excédents et éliminer le CO2 de l'atmosphère, tout en nourrissant leur communauté.

Site Web : gocopia.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Copia Nonprofits. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.