La plateforme de découverte de produits qui génère des moments de découverte de produits attrayants sur tous les canaux tout au long du parcours d'achat, de la recherche et de la navigation aux recommandations et à la vente guidée. Construit sur la dernière technologie de recherche IA/ML, Native Commerce Core de Constructor apprend de chaque interaction client, optimise par rapport à vos mesures de commerce électronique prioritaires et donne aux équipes de marchandisage des contrôles et des informations pour générer des résultats commerciaux sans précédent. La sauce secrète ? Là où d'autres solutions commencent par des moteurs de correspondance de mots clés open source et ajoutent l'IA, nous sommes la seule solution de découverte de produits dotée d'un noyau propriétaire et natif spécifiquement conçu pour le commerce électronique. Les algorithmes avancés, les transformateurs et les grands modèles de langage de Constructor fonctionnent tous ensemble pour offrir des expériences personnalisées en temps réel qui décodent des modèles complexes et comprennent l’intention de l’utilisateur. C'est pourquoi nous n'avons jamais perdu un test A/B lorsqu'il s'agit de générer des indicateurs commerciaux importants, tels que les revenus, le taux de conversion et la marge bénéficiaire. Les succès de nos clients parlent d'eux-mêmes : Grove Collaborative a réalisé un retour sur investissement de 20,07 fois et Bonobos a vu ses revenus de recherche augmenter de 9 % par rapport aux outils existants. Mais ne nous croyez pas sur parole. Faites-nous prouver votre réussite avant même de signer un contrat. Testez Constructor sur vos sites ou applications avec notre Proof Schedule, une évaluation des opportunités de revenus sur 4 semaines en utilisant votre catalogue réel et votre trafic réel. Gratuitement.

Site Web : constructor.io

