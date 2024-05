Conclure aide les entreprises à stimuler la collaboration et à rationaliser les flux de travail. Utilisez Conclude Link pour connecter Slack et Microsoft Teams pour une discussion bidirectionnelle, ou utilisez Conclude Workflows pour gérer les tickets d'assistance, les problèmes, les incidents et bien plus encore dans Slack. 👉 Conclure le lien : connectez Slack et Microsoft Teams pour améliorer la collaboration entre les équipes. Grâce à la synchronisation bidirectionnelle, les équipes peuvent travailler depuis leur plateforme de messagerie préférée. Partagez et synchronisez des fichiers, modifiez et supprimez des messages, @mentionnez vos collègues, traduisez automatiquement les conversations dans jusqu'à 60 langues et plus encore. ✓ Envoyer et recevoir des messages ✓ Modifier et supprimer des messages ✓ Messages en fil de discussion ✓ @mentionner vos collègues ✓ Traduction en 60 langues ✓ Emojis (dans le texte) ✓ Formatage de texte enrichi ✓ Partage et synchronisation de fichiers – Statut de la personne (à venir) – Réactions synchronisées (à venir) bientôt) 👉 Conclure les workflows : intégrez votre service d'assistance dans Slack. Gérez les tickets d’assistance, les problèmes et les incidents. Utilisez des intégrations basées sur l'IA pour résumer et ouvrir automatiquement les tickets avec un menu prenant en charge la traduction dans 60 langues. Chaque nouvelle activité ouvre un canal Slack dédié, la communication est donc structurée et ciblée. Une fois conclue, la chaîne est archivée mais reste enregistrée en permanence dans le Dashboard. Les équipes peuvent également trouver des métriques MTTx clés dans l’onglet Insights. Ce produit s'intègre à Jira. Après avoir installé Conclure dans votre espace de travail Slack : ✓ Installez l'application de workflow dans votre canal préféré (par exemple #support) ✓ Lancez l'application et créez une nouvelle activité (ticket, problème ou incident) ✓ Ajoutez quelques détails, définissez la gravité (facultatif) , et attribuer un propriétaire ✓ Inviter des équipes ou des personnes à visualiser le canal d'activité dédié ✓ Communiquer les mises à jour aux différentes parties prenantes ✓ Conclure l'incident ; les informations sont archivées mais conservées dans le tableau de bord

Site Web : conclude.io

