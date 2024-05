Complianz.io est une solution de conformité complète conçue pour aider les propriétaires de sites Web à naviguer dans les complexités des lois sur la confidentialité, en particulier le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'Union européenne et le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux États-Unis. Complianz.io propose des outils et des services pour aider les propriétaires de sites Web à se conformer et à maintenir la conformité à ces réglementations, garantissant ainsi la protection de la vie privée et des données des utilisateurs. Principales caractéristiques: * Gestion du consentement aux cookies : Complianz.io fournit des outils permettant aux propriétaires de sites Web de gérer les avis et les politiques de consentement aux cookies conformément au RGPD et aux autres réglementations en matière de confidentialité. Cela inclut des bannières de cookies personnalisables, l'analyse des cookies et la journalisation des consentements. * Générateur de politique de confidentialité : la plateforme propose un générateur de politique de confidentialité qui aide les propriétaires de sites Web à créer et à personnaliser des politiques de confidentialité adaptées à leur site Web spécifique et aux exigences légales. * Accords de traitement des données (DPA) : Complianz.io facilite la création et la gestion de DPA entre les propriétaires de sites Web et les prestataires de services tiers, comme l'exige le RGPD. * Analyse du consentement aux cookies : Complianz.io effectue des analyses automatisées des sites Web pour identifier et catégoriser les cookies et les traceurs, aidant ainsi les propriétaires de sites Web à comprendre leur utilisation des cookies et leurs obligations de conformité. * Ciblage de géolocalisation : la plateforme propose un ciblage de géolocalisation pour afficher des bannières de cookies personnalisées et des avis de confidentialité en fonction de l'emplacement du visiteur, garantissant ainsi le respect des lois locales sur la confidentialité. * Tableau de bord de conformité : Complianz.io fournit un tableau de bord centralisé permettant aux propriétaires de sites Web de surveiller leur état de conformité, de gérer les préférences de consentement et d'accéder à la documentation de conformité. * Mises à jour régulières : la plate-forme reste à jour avec les modifications apportées aux réglementations en matière de confidentialité, fournissant des mises à jour et des fonctionnalités régulières pour garantir une conformité continue avec l'évolution des exigences légales. * Assistance d'experts : Complianz.io offre une assistance et des conseils d'experts pour aider les propriétaires de sites Web à résoudre les problèmes de conformité, les questions et les besoins de personnalisation. Dans l'ensemble, Complianz.io est une ressource précieuse pour les propriétaires de sites Web cherchant à naviguer dans le paysage complexe des réglementations en matière de confidentialité, fournissant des outils et une assistance complets pour atteindre et maintenir la conformité avec le RGPD, le CCPA et d'autres lois pertinentes.

Site Web : complianz.io

