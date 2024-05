Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

CommBox permet aux équipes d'assistance et de vente de mieux interagir avec les clients sur leurs canaux de communication de messagerie préférés, tels que SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages, etc., avec la seule plateforme de communication autonome. Les plus de 350 entreprises clientes de CommBox bénéficient de coûts opérationnels réduits dans les centres d'appels, d'une satisfaction client accrue et d'une productivité plus élevée des agents. Découvrez l'expérience CommBox : visitez www.commbox.io

Site Web : commbox.io

